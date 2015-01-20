Туроператоров начали исключать из реестра из-за отсутствия у них фингарантий

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Ростуризм начал исключать туроператоров из федерального реестра из-за отсутствия у них финансовых гарантий. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь ведомства Ирина Щеголькова.

Практически все компании исключаются сейчас из реестра по причине не предоставления документов о фингарантиях. Наступает время, когда туроператоры должны продлевать фингарантии, а страховщики отказываются работать с турфирмами после массового ухода компаний с рынка летом 2014 года", - сказал Щеголькова.

Так, с начала этого года из реестра исключили уже 165 туроператорских компаний, а включено было всего 19. Изменения также внесены относительно шести компаний, которые начали специализироваться на въездном и внутреннем туризме, отказавшись от выездного. Всего на сегодняшний день в реестре значится порядка 4,3 тысяч юридических лиц (некоторые операторы представлены в реестре сразу несколькими юрлицами).

Кроме того, туроператорам, занимающимся выездным туризмом, необходимо сделать взносы в фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2015 год, иначе они не смогут заниматься отправкой россиян за рубеж.

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"Сейчас порядка 1,7 тысяч туроператоров работают в сфере выездного туризма. Ассоциация еще не подавала заявок на исключение туроператоров, которые не сделали взносы на этот год, поскольку по закону они могут это сделать до 15 апреля 2015 года", - сказал заместитель директора "Турпомощи" Александр Осауленко.

Напомним, летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября - турфирма "Верса", 8 декабря - "Истанбул тревел", а 22 декабря - "Эрцог".