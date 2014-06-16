16 июня 2014, 17:48

Общество

Библиотеки получат единый бренд, а их сотрудников оденут в униформу

Фото: ИТАР-ТАСС

Библиотеки Москвы в ближайшее время оформят в едином стиле. В частности, в учреждениях появятся отличительные вывески, системы внешней и внутренней навигации. Сотрудников библиотек оденут в униформу, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Фирменный стиль был разработан креативным агентством Saatchi & Saatchi Russia. Предполагается, что, сделав библиотеки города единым пространством, он не позволит им при этом потерять свою индивидуальность. Каждое учреждение сохранит свои уникальные особенности, но будет модернизировано в рамках новой концепции.

Так, в библиотеках появится простая и удобная навигация: читатели смогут легко узнать, где находятся книжные новинки, где – классика, а где расположена информационная стойка. Главной эмблемой обновленных библиотек станет черно-белая книжная закладка.

Фото: kultura.mos.ru

"Предложенное лаконичное и стильное решение брендинга библиотек создает представление о единстве библиотечной системы города, ее важном месте в общем культурном пространстве и уникальности. Оно - одно из тех визуальных штрихов, которые позволяют чувствовать, что Москва - современный, удобный и стильный город, а библиотеки - творческие пространства, открытые для всех жителей", - рассказал министр столичного правительства и глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.

По словам Капкова, одним из приоритетов политики города является децентрализация культуры, ее выход за рамки исторического центра. И библиотеки - это одна их тех систем, которая уже сейчас позволяет решать эту задачу.

