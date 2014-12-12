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Москва 24

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Общество

12 декабря 2014, 12:16

Москвичи планируют отметить Новый год в отелях

туризм туристы отели Новый год

Фото: M24.ru

Многие москвичи планируют отпраздновать Новый год в столичных отелях, отказываясь от загранпоездок, сообщает Агентство "Москва".

Тенденция праздновать Новый год в гостиницах появилась около трех лет назад, в этом году она усиливается, так как с нынешним курсом валют не каждый может себе позволить поехать за рубеж. Кроме того, большинство столичных гостиниц еще новые, поэтому номера в отелях "четыре звезды" и "пять звезд" в Москве лучше, чем в Европе.

По словам руководителя Москомтуризма Сергей Шпилько, столичные отели объявляют в период новогодних праздников скидки до 40%, а московские хостелы принимают большое количество молодежи из регионов.

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Напомним, от 30 до 50 процентов российских путешественников отказались от заграничных поездок, что повысило спрос на внутренние туры. Чтобы компенсировать рост цен на поездки за рубеж, турфирмы вынуждены договариваться с отелями и перевозчиками о снижении валютной стоимости услуг. За счет этого клиентам и делают скидки. Число россиян, которые предпочитают отдыхать внутри страны, в 2014 году увеличилось на 25-30% по сравнению с результатами прошлого года.

Кроме того, из-за падения курса рубля Москва становится самой выгодной столицей Европы для въездного туризма. По данным экспертов, поток иностранных туристов в Россию может вырасти почти в два раза. Однако это произойдет только в том случае, если Россия будет активно привлекать иностранцев

Сюжет: Новый год – 2015

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