Москвичи планируют отметить Новый год в отелях

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Многие москвичи планируют отпраздновать Новый год в столичных отелях, отказываясь от загранпоездок, сообщает Агентство "Москва".

Тенденция праздновать Новый год в гостиницах появилась около трех лет назад, в этом году она усиливается, так как с нынешним курсом валют не каждый может себе позволить поехать за рубеж. Кроме того, большинство столичных гостиниц еще новые, поэтому номера в отелях "четыре звезды" и "пять звезд" в Москве лучше, чем в Европе.

По словам руководителя Москомтуризма Сергей Шпилько, столичные отели объявляют в период новогодних праздников скидки до 40%, а московские хостелы принимают большое количество молодежи из регионов.

Напомним, от 30 до 50 процентов российских путешественников отказались от заграничных поездок, что повысило спрос на внутренние туры. Чтобы компенсировать рост цен на поездки за рубеж, турфирмы вынуждены договариваться с отелями и перевозчиками о снижении валютной стоимости услуг. За счет этого клиентам и делают скидки. Число россиян, которые предпочитают отдыхать внутри страны, в 2014 году увеличилось на 25-30% по сравнению с результатами прошлого года.

Кроме того, из-за падения курса рубля Москва становится самой выгодной столицей Европы для въездного туризма. По данным экспертов, поток иностранных туристов в Россию может вырасти почти в два раза. Однако это произойдет только в том случае, если Россия будет активно привлекать иностранцев