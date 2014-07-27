В Москве актриса Наталья Фатеева госпитализирована в реанимацию

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Народная артистка России Наталья Фатеева 27 июля попала в реанимацию с повреждением тазобедренного сустава. Как сообщает "Российская служба новостей", 79-летняя актриса упала 25 июля.

Год назад она уже перенесла серьезную операцию из-за другой травмы ноги. В одной из клиник Москвы врачи провели серьезное обследование Фадеевой и определили ее в реанимационное отделение, поскольку новое повреждение усугубило старый перелом.

Наталья Фатеева известна публике по съемкам в картинах "Три плюс два", "Джентльмены удачи", "Место встречи изменить нельзя" и другим.