Состояние раненного из травматики школьника стабилизировалось

Состояние раненого из травматики подростка стабилизировалось

Состояние мальчика, которого накануне сверстник ранил в глаз из травматического пистолета, оценивается как стабильное, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас он находится в Морозовской больнице. Врачи делают все возможное, но пока неизвестно, удастся ли восстановить ребенку зрение.

Напомним, 14-летний мальчик попал в больницу с ранением глаза в среду. Сообщалось, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения школьников с оружием.

По предварительным данным, один из них стрелял из травматического пистолета в окно спортивного зала, но промахнулся и попал в глаз рядом стоящему подростку.

Со слов ученика, пистолет он купил у одноклассника за тысячу рублей. А тот нашел травматическое оружие на площадке у дома и принес в школу.

По данному факту столичные следователи начали проверку.