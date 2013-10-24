Состояние раненного из травматики школьника стабилизировалось

Состояние мальчика, которого накануне сверстник ранил в глаз из травматического пистолета, оценивается как стабильное, сообщает телеканал "Москва 24".
Сейчас он находится в Морозовской больнице. Врачи делают все возможное, но пока неизвестно, удастся ли восстановить ребенку зрение.
Напомним, 14-летний мальчик попал в больницу с ранением глаза в среду. Сообщалось, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения школьников с оружием.
По предварительным данным, один из них стрелял из травматического пистолета в окно спортивного зала, но промахнулся и попал в глаз рядом стоящему подростку.
Со слов ученика, пистолет он купил у одноклассника за тысячу рублей. А тот нашел травматическое оружие на площадке у дома и принес в школу.
По данному факту столичные следователи начали проверку.