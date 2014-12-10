На остановках общественного транспорта появятся билетные автоматы

Автоматы для продажи билетов появятся на остановках весной 2015 года

Весной 2015 года на остановках наземного общественного транспорта установят первые автоматы по продаже билетов. Мосгортранс уже объявил конкурс на поставку 150 таких автоматов, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В автоматах будут продаваться билеты для поездок на наземном транспорте и в метрополитене, также там можно будет покупать и пополнять карту "Тройка". Кроме того, будет возможность проверять состояние проездного, например, остаток на "электронном кошельке".

Функционал терминалов позволит записывать и льготные билеты на карты школьника и студента. При этом автоматы будут принимать к оплате банковские карты и наличные средства и выдавать сдачу. Вся информация будет отображаться на специальном экране.

"Новый сервис станет удобной альтернативой приобретению проездных в киосках. Автоматы будут работать круглосуточно. Мы планируем размещать терминалы самообслуживания, в первую очередь, на крупных столичных транспортно-пересадочных узлах, а также на остановочных пунктах с большим пассажиропотоком в центральной части города. Установка новых автоматов завершится в первом полугодии следующего года", - отметил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Отметим, что Центральная пригородная пассажирская компания рассматривает возможность установки автоматов по продаже билетов в электричках. В эфире радиостанции "Москва FM" нововведение прокомментировал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Многие люди не платят за проезд потому, что касса закрыта или в нее большая очередь, а они опаздывают. Кроме того, в Подмосковье, как правило, касса находится с одной стороны, а ехать иногда надо в другую. Тогда пассажиру приходится сначала переходить на одну платформу, покупать билет, затем возвращаться через мост, тоннель или пути на свою платформу", - отметил Янков.

Ранее M24.ru сообщало, что в столичной подземке установили более 100 банкоматов "Сбербанк России" с сервисом пополнения карты "Тройка" и оплаты транспортных штрафов при помощи QR-кодов. Отметим, что в метро обещают также поставить 300 билетных автоматов, которые будут принимать банковские карты, в 2015 году ими также можно будет рассчитаться в кассах подземки.