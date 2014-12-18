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Налоги

18 декабря 2014, 20:16

Налоговая нагрузка на московский бизнес не увеличится - Решетников

торговля налоги бизнес Макcим Решетников торговые сборы

"Большое интервью": Максим Решетников - о введении торгового сбора

После вступления в силу закона о торговом сборе налоговая нагрузка на московский бизнес не вырастет. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил глава департамента экономической политики Максим Решетников.

"Налоговой нагрузки на нормальный бизнес, который нормально платил налоги, безусловно, не произойдет. В то же время, ряд компаний, которые ничего не платили, прикрываясь тем, что объективного результата деятельности <нет>, у них определенный рост налоговой нагрузки будет. Но он будет, ну, мягко говоря, очень умеренным", - сказал он.

Глава департамента также уточнил, что под действие закона о торговом сборе не будут подпадать интернет-магазины. Речь идет только стационарных торговых объектах с торговым залом.

По словам Решетникова, размер торгового сбора будет равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. К базовому торговому сбору будет применяться коэффициент 0,7, если торговый объект расположен за МКАД и коэффициент 2, если магазин находится в центре Москвы.

Таким образом торговцев в центре города обяжут платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы - 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).

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Напомним, Мосгордума приняла законопроект о торговом сборе во втором чтении. Документ устанавливает ставки для предпринимателей, которые торгуют в стационарных объектах площадью до 50 квадратных метров. Под действие закона также попадут бизнесмены, которые содержат нестационарные торговые точки.

Для торговых объектов, чья площадь превышает 50 квадратных метров ставка сбора устанавливается в размере, эквивалентном стоимости патента в Москве по соответствующему виду деятельности за первые 50 квадратных метров, и по 50 рублей в квартал за каждый дополнительный квадратный метр. Для организаций, управляющих розничными рынками, сборы предполагается установить на уровне 50 рублей в квартал за 1 квадратный метр площади розничного рынка.

Предлагается также установить льготы по сбору для торговли с помощью вендинговых автоматов, торговли на ярмарках выходного дня и региональных ярмарках.

Кроме того, как ранее сообщал Решетников, ставки торгового сбора могут быть снижены для киосков печати.

"У нас сейчас по печати будут определенные изменения. Давайте мы при расчете экономической модели посмотрим и учтем платежи в арендной плате или в том случае, если будут какие-то вопросы, выйдем с предложением и снизим эту ставку", - отметил он.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что торговый сбор в десять раз меньше текущего уровня налоговой нагрузки. "То, что мы видели у добросовестных предприятий, которые нормально платят, вот это вот одна десятая этого уровня", - подчеркнул он.

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