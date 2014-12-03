В столице появится более тысячи обновленных киосков мороженого

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В 2015 году в Москве могут установить более тысячи обновленных киосков мороженого. Одна такая торговая точка уже появилась напротив мэрии на Тверской улице, сообщил журналистам глава департамента торговли Алексей Немерюк.

"На мой взгляд, получился достаточно интересный объект, но можно его еще чуть-чуть доработать. Если его одобрит комиссия, то в следующем году появится уже более тысячи таких объектов", - отметил Немерюк.

Как ранее рассказал гендиректор Союза мороженщиков Валерий Елхов, в 2015 году в Москве будет работать 1,6 тысячи точек по продаже мороженого. Около 400 из них окажутся сезонными - передвижными, остальные - стационарными.

"Москва в цифрах": Продажа мороженого в столице

Летом 2014 года в столице появились первые велоприлавки с мороженым. 1 июня они начали курсировать в парке "Сокольники". В августе мобильные точки продажи сладкого лакомства были презентованы в Новопушкинском сквере.

Ранее M24.ru сообщало, что Минпромторг создаст рабочую группу, которая в декабре обсудит возвращение пива и сигарет в ларьки. Инициатором создания группы стало руководство Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве пояснили, что пригласят к сотрудничеству Минздрав, Росалкогольрегулирование, а также общественные организации, защищающие интересы малого и среднего бизнеса.

В октябре глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на заседании российского правительства предложил вернуть алкоголь и табак в малую розницу. Между тем в июне 2014 года в рамках проекта онлайн-референдумов "Активный гражданин" проходил опрос о том, нужно ли продавать пиво в ларьках. За запрет высказались около 85 процентов жителей столицы.

Немерюк также заявил, что "столица придерживается четкой и жесткой негативной позиции" по поводу возврата пива и сигарет в киоски. Добавим, что 24 ноября глава департамента культуры Сергей Капков предложил узаконить продажу слабоалкогольных напитков в парках Москвы, так как его все равно проносят просто так или продают "из-под полы".