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Спорт

31 января 2015, 14:41

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в финале Australian Open

теннис Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Россиянка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча, состоявшаяся в Мельбурне, завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Поединок, который во время первого сета на 15 минут прерывался из-за дождя, продолжался 1 час 51 минуту.

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За матч Уильямс-младшая сделала 18 эйсов против 5 у россиянки. Большее количество невынужденных ошибок пришлось на долю американки (25 против 15), но при этом она же оказалась впереди и по числу выигранных очков (76 против 64).

Счет личных встреч теннисисток стал 17-2 в пользу Серены Уильямс. Обе победы Шараповой пришлись на 2004 год, после чего все очные встречи оставались за 33-летней американкой.

Серена Уильямс в шестой раз в карьере выиграла Australian Open и в 19-й раз турнир серии Большого Шлема.

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