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04 февраля 2016, 11:47

Новости спорта

Мария Шарапова пропустит Кубок Федерации из-за травмы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мария Шарапова не примет участия в теннисном матче Кубка Федерации против сборной Голландии за Россию. Спортсменка заявила, что будет лечиться от травмы плеча, сообщает "Р-Спорт".

Шарапова получила повреждение в матче против Серены Уильямс на Australian Open. Она не планируется возвращаться на корт до марта.

Однако спортсменка уже вошла в окончательный состав сборной России на четвертьфинальный матч с Нидерландами. Помимо нее туда попали Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.

Шараповой необходимо было попасть в состав сборной для возможности принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Россиянка неоднократно участвовала в Кубке Федерации и в 2008 году выиграла его.

Всего же на счету Шараповой пять побед на турнирах серии "Большого шлема". Примечательно, что она выигрывала все четыре турнира в разные годы.

теннис Мария Шарапова Кубок Федерации новости спорта

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