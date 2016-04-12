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Культура

12 апреля 2016, 13:57

В Доме актера расскажут о любимой актрисе Сталина Марине Ковалевой

театр Дом актера

Фото: Владимир Майоров. Предоставлено пресс-службой

13 апреля в Доме актера состоится спектакль Театра DOC "Акварели тети Кати", основанный на фактах из биографии актрисы Марины Ковалевой.

Мастерство Марины Ковалевой особенно ценил Иосиф Сталин. За роль Наташи Румянцевой в фильме "Падение Берлина" она получил Сталинскую премию первой степени. Зрители также знают ее по работе в фильмах "Конек-Горбунок", "Тимур и его команда", "Незабываемый 1919 год".

После смерти вождя она исчезла с экранов, но ее жизнь и судьба не переставали волновать поклонников.

Дата: 13 апреля в 19:30

Место: Дом актера

Цена: 700 рублей

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