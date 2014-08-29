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Фестивали

29 августа 2014, 12:01

Играть на лютне и танцевать кадриль будут в парке "Северное Тушино"

танцы День города йога фейерверки свежий воздух фестивали и праздники парк Северное Тушино культура народов

Фото: m24.ru

Международный фестиваль культур CULTФEST пройдет в парке "Северное Тушино" в рамках празднования Дня города. Посетителей ждут разнообразные развлечения: игра на лютне, зажигательная кадриль, культурный квест, знакомство с тибетским монахом, дегустация блюд и веселая йога.

В мероприятии примут участие представители более 15 стран. Иностранные гости будут делиться особенностями национальных культур.

На сцене парка выступит ансамбль "Русское поле", участницы которого исполнят ремейки на песни из советских фильмов и народные композиции.

"Хедлайнером концерта станет певица "Юта", на счету которой девять студийных альбомов, более 40 композиторских работ для кино, спектаклей и сериалов, включая саундтрек к сериалу "Солдаты", - сообщили организаторы фестиваля.

Вечером всех собравшихся ждет праздничный фейерверк.

Фестиваль пройдет 6 сентября. Вход бесплатный.

Добавим, что ежегодно CULTФEST проводится в 37 странах мира, собирая актеров, музыкантов и городских активистов.

Сюжеты: Бесплатная Москва , День города-2014

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