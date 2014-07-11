Профсоюз таксистов поддержал предложение о введении единого тарифа

Тарифы на такси должны быть доступны для пассажиров - эксперт

Профсоюз таксистов поддержал идею о введении единого тарифа на перевозку пассажиров от столичных вокзалов и аэропортов, сообщил в эфире радио "Москва FM" зампредседателя межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков.

"Мы поддерживаем эту идею, тарифы должны быть доступны для пассажиров. Человек должен знать, что существует единая стоимость проезда, например, из "Шереметьево" в Москву", - сказал он.

По словам Попкова, поездка из аэропорта "Домодедово" до центра не должна стоить меньше 1500 рублей. При этом повышение цен может происходить за счет улучшения качества услуг.

Ранее M24.ru сообщало, что максимальная цена для таксистов может быть установлена до конца 2014 года. Предложение поддержали в столичном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Специалисты выступили против введения государственного регулирования тарифов на таксомоторные услуги, но при этом отметили, что обслуживание пассажиров в порядке живой очереди в аэропортах и вокзалах может осуществляться по единым ценам.

В настоящее время в департаменте разрабатывается методика расчета единой цены. Эксперты отмечают, что она очень гибкая, расчет будет комбинированный: в зависимости от километража и времени поездки. При этом компании перевозчики настаивают в случае появления понятия "единой цены" на разделении тарифа по классам автомобилей.

Напомним, что таксопарк города в последние годы разрастается быстрыми темпами, уже к концу этого года в Москве будут работать 55 тысяч легальных такси.

Сейчас на шести железнодорожных вокзалах в Москве действуют линии автоматизированной подачи такси. Такую линию планируется организовать и у аэропорта "Внуково". Машины легальных перевозчиков смогут заезжать на бесплатную стоянку через шлагбаум по специальной карточке, в которой будет прописан номер авто и номер разрешения на перевозку.