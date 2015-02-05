На 40 железнодорожных станциях улучшат громкую связь с пассажирами

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На 40 железнодорожных станциях Москвы и Московской области в течении этого года модернизируют систему оповещения пассажиров. На станциях установят новые, современные громкоговорители, чтобы пассажиры всегда были в курсе прибытия поездов, изменения в расписании и возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил M24.ru начальник департамента по связям с общественностью ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Илья Черняев. Причем на 20 станциях громкоговорители поставят впервые, еще на 20 заменят старые устройства на новые.

"Реализация проекта позволит повысить качество обслуживания пассажиров в части информирования о прибытии поездов, изменениях в расписании, а также о возможных чрезвычайных ситуациях. В список остановочных пунктов войдут такие станции, как Царицыно, Фили, Коломенская, Лобня, Тимирязевская и другие", - пояснил Черняев.

Окончательный перечень станций составят после того, как будет проведен анализ, где новая система оповещения более всего необходима.

Кроме того, в 2015 году у московских электричек начнут дежурить помощники маломобильным пассажирам. ЦППК ведет переговоры с метрополитеном, чтобы сотрудники центра обеспечения мобильности "подземки" провожали пожилых пассажиров и инвалидов от метро до электричек.

В электричках также могут появиться автоматы по продаже билетов. Они нужны тем пассажирам, которые садятся в поезд на небольших станциях, где нет турникетов.

Напомним, ЦППК выиграла тендер на перевозку пассажиров по Малому кольцу МЖД. Запуск движения планируется в конце 2015 года. ЦППК в течение 15 лет обязана будет осуществлять перевозку пассажиров, продажу билетов, контролировать оплату проезда, обеспечивать содержание и обслуживание электричек.

Анатолий Федотов