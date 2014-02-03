Около 60% москвичей знают о портале "Наш город" - опрос

Скриншот портала "Наш город"

В январе был проведен опрос, который показал, что более половины москвичей - около 60% - уже знают о портале "Наш город". 86% из них удовлетворены его работой.

Жители столицы все активнее пользуются порталом, сообщает "Наш город" на своей странице в Facebook. За минувший год с помощью портала было выявлено более 127 тысяч проблем москвичей, 95% из них были устранены (в 70% случаев это подтверждено авторами сообщений).

Добавим, что, как следует из опубликованной на Facebook-странице статистике, за прошедший год в 5,5 раз выросло количество сообщений граждан, оставляемых на "Нашем городе" ежедневно. Сегодня это в среднем 850 сообщений. Зарегистрировано на портале 210 тысяч пользователей. 7300 посещений сервиса регистрируется каждый день.