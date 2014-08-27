Пациент отсудил 100 тысяч рублей за некачественные золотые коронки

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Пациент стоматологической клиники отсудил у нее 100,5 тысячи рублей за неправильное протезирование зубов, но ему пришлось вернуть коронки в медучреждение, передает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Ранее мужчина заключил договор протезирование зубов и заплатил за лечение 57 тысяч рублей, причем врачу он сообщил об аллергической реакции на некоторые виды материалов.

После установки коронок у пациента заболели зубы и воспалилась полость рта. Он попросил врача снять протезы, но через два месяца все прошло и коронки вернули обратно. Боль вернулась, но второй раз стоматолог не стал снимать протез – на то "не было оснований".

Тогда пациент самостоятельно снял коронки и обратился с письменной претензией в клинику – по его мнению сплав золота был ненадлежащего качества. В медучреждении ему отказали, и он пошел в суд.

Судебная металловедческая экспертиза показала, что массовая доля золота в сплаве составила 90%, а серебра - 4%. Также в сплаве была медь и кадмий. Ни на один из этих металлов у пациента не было аллергии.

Однако суд все равно встал на сторону истца, признав клинику виновной. Как решил судья, стоматолог не назначил дополнительное обследование, и из-за некачественной работы клиент не смог воспользоваться протезами. Кроме того, пациенту пришлось самостоятельно снимать протезы.

В итоге медклинику обязали выплатить клиенту 57 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба, 10 тысяч рублей – компенсацию морального вреда, и штраф за отказ от мирового соглашения в размере 33,5 тысяч рублей. При этом пациенту придется вернуть протезы, коронки и штифт.