Суд начал исследовать письменные доказательства вины Васильевой

Пресненский суд начал исследовать письменные доказательства по двум эпизодам уголовного дела в отношении чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, сообщает Агентство "Москва".

Прокурор зачитал документы, которые, по его мнению, подтверждают, что Васильева покупала билеты за государственный счет. Адвокат Хасан Али-Бороков заявил, что они не подтверждают вину его подзащитной. Ранее судья отказала защите в вызове всех потерпевших по делу.

По версии следствия, чиновница Минобороны выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 млрд рублей. Ранее суд продлил срок домашнего ареста Васильевой на полгода до 23 декабря. Дело Васильевой выделено из основного дела "Оборонсервиса".

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 млн рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 млн рублей.

Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 млн рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 млн рублей.