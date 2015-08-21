Рассмотрение ходатайства об УДО Васильевой перенесли на 25 августа

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Судогодский райсуд Владимирской области на заседании в пятницу перенес на 25 августа рассмотрение ходатайства фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой об условно-досрочном освобождении, передает "Интерфакс".

Судья удовлетворил соответствующее ходатайство защитников обвиняемой. Также суд постановил направить запрос в Москву для получения информации о том, вступил ли в законную силу приговор.

Еще для рассмотрения дела необходимо, чтобы потерпевшие прислали квитанции о получении платежей от Васильевой.

Прокуратура также просила суд отложить заседание для проверки законности приговора в отношении четверых подельников фигурантки и дождаться подтверждений от потерпевших.

Напомним, 8 мая 2015 года Пресненский суд приговорил Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны признана виновной в хищении 330 миллионов рублей, ее взяли под стражу в зале суда. Свою вину фигурантка отрицает.

Подсудимой зачли в срок лишения свободы домашний арест, под которым она провела 2,5 года. После вынесения вердикта защита Васильевой пожаловалась на приговор, но позже апелляция была отозвана.

Ранее сообщалось, что экс-глава департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева полностью возместила ущерб потерпевшим. Теперь она может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, сообщает ТАСС.