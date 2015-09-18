Фигурантка дела "Оборонсервиса" Динара Билялова выйдет по УДО

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Лефортовский суд санкционировал условно-досрочное освобождение (УДО) фигурантки дела "Оборонсервиса" Динары Биляловой, сообщает Агентство "Москва".

Решение вступит в законную силу 22 сентября, если не поступят жалобы от сторон. Билялову положительно охарактеризовали со стороны администрации СИЗО.

В апреле 2014 года суд признал Динару Билялову виновной в мошенничестве и приговорил ее к четырем годам колонии и штрафу в 800 тысяч руб. Позже Мосгорсуд снизил ей срок наказания до трех лет, а сумму ущерба – со 123 до 102 миллионов рублей. Осужденная признала свою вину и активно сотрудничала со следствием. В частности, она давала показания на свою бывшую начальницу – Евгению Васильеву.

Сама Васильева уже вышла по УДО. Ранее Судогородский районный суд Владимирской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении. Ходатайство поддержали представители прокуратуры и ФСИН. Представители Минобороны, которые являются потерпевшими по делу Васильевой, сообщили, что оставляют вопрос об УДО на усмотрение суда.

Как говорится в заявлении, озвученном на заседании суда, Васильева характеризуется положительно. Кроме того, она "хорошо заправляет постель", собирается трудоустроиться и вести законопослушный образ жизни.

Напомним, 8 мая 2015 года Пресненский суд приговорил Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны признана виновной в хищении 330 миллионов рублей, ее взяли под стражу в зале суда. Свою вину фигурантка отрицает.

Подсудимой зачли в срок лишения свободы домашний арест, под которым она провела 2,5 года. Экс-глава департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева полностью возместила ущерб потерпевшим и получила возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Общая сумма средств, возмещенных Васильевой, составила 216 миллионов рублей.