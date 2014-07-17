В Москве по обвинению в махинациях арестовали крупного бизнесмена

Басманный суд. Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы арест крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна, подозреваемого в растрате и отмывании денежных средств, сообщает МИА "Россия сегодня"

Айрапетяна, который считается одним из самых богатых в мире бизнесменов армянского происхождения, задержали в аэропорту "Домодедово" сотрудники ФСБ. Бизнесмена подозревают в причастности к продаже в апреле 2009 года Уралом Рахимовым компании "Башнефть", которую тот возглавлял три года, структурам АФК "Система". Ранее суд арестовал в рамках этого дела пакет акций "Башнефти" на 300 миллионов рублей.

Левон Айрапетян входит в десятку самых богатых представителей армянской диаспоры в мире.