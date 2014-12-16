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Происшествия

16 декабря 2014, 18:58

Суд продлил домашний арест Евгении Васильевой до 23 марта

суды Оборонсервис Евгения Васильева

Евгения Васильева. Фото: ТАСС

Пресненский суд столицы продлил домашний арест главной фигурантке дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой. Она не сможет покинуть свое жилище до 23 марта, сообщает Агентство "Москва".

Подсудимой также не разрешили видеться с матерью и выходить на прогулки.

По версии следствия, Евгения Васильева, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 млрд рублей.

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В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 млн рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 млн рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 млн рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 млн рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

Стоит отметить, что находясь под домашним арестом, Васильева занялась творчеством. Так, на одном из заседаний Васильева прочитала фрагмент своего стихотворения под названием "Клетка". Произведение было посвящено печальной истории запертой в клетке птицы. Экс-чиновница также записывает песни собственного сочинения и рисует картины.

Васильева находится под домашним арестом с ноября 2012 года.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"

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