Суд по делу против МНПЗ о загрязнении воздуха перенесли на 9 декабря

МНПЗ не признал вины в загрязнении воздуха 10 ноября. Симоновский суд столицы перенес на 9 декабря рассмотрение административного дела о загрязнении воздуха, возбужденного в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент M24.ru.

Суд намерен заслушать позицию инспекторов Росприроднадзора и тех, кто отбирал пробы для замера.

При этом в ходе заседания 4 декабря представители "Газпромнефти" (владелец московского НПЗ) настаивали, что в работе завода не применяются вещества, выбросы которых были зафиксированы в Москве. Они пояснили суду, что претензии Росприроднадзора не связаны с выбросом сероводорода в Москве 10 ноября.

"Нам вменяется лишь отсутствие разрешения на выброс, к сероводороду это дело не имеет никакого отношения. Проверка 11 ноября установила, что на территории МНПЗ нулевые показатели сероводорода", - подчеркнули юристы "Газпромнефти".

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало. Виновник выброса сероводорода будет оштрафован на сумму от 180 до 250 тысяч рублей. Точную причину происшествия установит суд на основании экспертизы Росприроднадзора и МЧС.

Стоит отметить, что ранее Арбитражный суд взыскал с МНПЗ 1,39 млрд рублей за сброс вредных отходов в реку в течение 2011-2012 годов.