Суд в Москве рассмотрит дело в отношении столичного НПЗ

Симоновский суд рассмотрит дело о загрязнении воздуха Московским НПЗ

Симоновский суд Москвы рассмотрит дело о загрязнении воздуха столичным нефтеперерабатывающим заводом, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее Роспотребнадзор просил признать сотрудников НПЗ виновными в выбросе сероводорода. Заводу может грозить приостановка деятельности на срок до трех месяцев и крупный штраф.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Виновник выброса сероводорода будет оштрафован на сумму от 180 до 250 тысяч рублей. Точную причину происшествия установит суд на основании экспертизы Росприроднадзора и МЧС.

Отметим, что ранее Арбитражный суд взыскал с МНПЗ 1,39 млрд рублей за сброс вредных отходов в реку в течение 2011-2012 годов.