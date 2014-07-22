Фигурант дела об аварии в метро не признал своей вины

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Фигурант дела об аварии в метро - директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов - на допросе не признал своей вины.

Также Круглов попросил отвода судьи. Он заявил, что присутствие в зале репортеров и телевизионных операторов является незаконным. "Считаю, что это незаконно. Пришли журналисты и начали снимать, хотя я предупреждал секретаря, что мой подзащитный против. Ему пришлось закрываться от камер. Мы считаем, что дело должна рассматривать председатель Мосгорсуда Ольга Егорова ", - приводит слова защиты подсудимого агентство ИТАР-ТАСС.

Судья Наталья Дударь, рассматривающая ходатайство об аресте фигуранта дела о ЧП в метро, самоотвод взять отказалась. По ее мнению, в ходатайстве подозреваемого и его защиты об отводе нет объективных оснований. "Отклонить ходатайство Круглова и его адвокатов как не основанное на законе", - заявила Дударь.

Басманный суд должен рассмотреть ходатайство следователя об аресте Круглова. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в открытом судебном заседании могут присутствовать все желающие, в том числе и журналисты.



Следствием установлено, что Круглов являлся ответственным за производство работ по врезке стрелочного перевода на перегоне станций "Парк Победы - Славянский бульвар", однако не осуществил надлежащего контроля.

Подозреваемыми по уголовному делу уже проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.