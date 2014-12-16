Жителя Подмосковья приговорили к пожизненному заключению

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Суд в Подмосковье приговорил 31-летнего жителя Романа Борисова к пожизненному заключению. Мужчину признали виновным по статье "Убийство малолетнего". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствием и судом установлено, что вечером 10 июля 2013 года Борисов забрал у бывшей супруги их общего 4-летнего сына к себе в гости.

На следующий день утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина принял решение убить своего ребенка. К такому шагу его подтолкнули личные неприязненные отношения к своей бывшей супруге и ее матери, а также желание причинить им страдания из-за смерти единственного сына и внука.

В результате он взял с кухни нож и, подойдя к сыну, нанес ему удары в область груди и спины. От полученных ранений мальчик скончался на месте.

Приговором суда Борисову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.