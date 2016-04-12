ФСБ попросили устранить нарушения в деле о госизмене экс-сотрудника патриархата

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Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата Евгения Петрина, обвиняемого в государственной измене, отправили на доследование в ФСБ, сообщает Агентство "Москва".

"Возобновлено предварительное следствие по делу в отношении Петрина. Прокуратура, которой суд ранее вернул дело для устранения выявленных нарушений, передала его на доследование в ФСБ", – цитирует агентство адвоката Ивана Павлова.

4 марта Мосгорсуд отказался рассматривать дело из-за процессуальных нарушений и вернул его в Генпрокуратуру. Одновременно с тем, Петрину был продлен арест до 4 мая. В связи с тем, что дело имеет гриф "секретно", его рассмотрение судом проходило в закрытом режиме.

Бывший офицер ФСБ России Петрин был задержан 5 июня 2014 года и заключен под стражу. Работая в Московском патриархате он якобы сообщал американским спецслужбам стратегически важные данные о Русской православной церкви. Сам обвиняемый утверждает, что раскрыл шпионскую сеть в патриархате, целью которой был раскол между Русской и Украинской православными церквями.