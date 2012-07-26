Студентки МАМИ завоевали золото Европейских Игр

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

Студентки Московского государственного технического университета (МАМИ) победили на соревнованиях по мини-футболу на первых студенческих Европейских Играх, говорится на сайте Департамента физической культуры и спорта.

В первом четвертьфинальном матче москвички обыграли турецкую команду. Затем футболистки МАМИ победили команду Португалии.

В полуфинале москвички оказались сильнее француженок. В решающем поединке студентки МАМИ с преимуществом в один мяч обыграли представительниц португальского университета, завоевав золото.