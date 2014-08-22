Медико-стоматологический университет обзаведется поликлиникой и моргом

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Медико-стоматологический университет обзаведется двумя корпусами, в которых разместятся поликлиника и морг. В настоящее время оба корпуса почти построены, каркас зданий уже возведен, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Новые здания строятся на Кусковской улице. В 10- и 6-этажном корпусах разместятся поликлиника, патологоанатомическое отделение и лаборатории. В двухуровневом подземном пространстве оборудуют парковку на 90 машино-мест.

В настоящее время проводятся работы по обустройству кровли корпусов. Рабочие прокладывают инженерные сети, строители занимаются отделочными работами. Ввести здания в эксплуатацию планируется до конца года.

Медицинский центр создается как новое подразделение МГМСУ. Там будут учить студентов вуза, заниматься научной деятельностью, а также оказывать медицинскую помощь населению.

Отметим, что университет уже располагает клинико-диагностическим центром, центром стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и стоматологической поликлиникой.