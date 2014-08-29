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29 августа 2014, 14:37

Две поликлиники и жилой дом сдадут в Левобережном до конца года

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Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Левобережный на севере Москвы готовятся ко вводу в эксплуатацию две поликлиники и жилой дом. Поликлиники примут первых посетителей, а дом - жильцов, еще до конца этого года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Взрослая и детская поликлиники строятся в микрорайоне 1Б, а жилой дом - в микрорайоне 2Г. Предполагается, что в новом здании поселятся жители из сносимых пятиэтажек.

Здание взрослой поликлиники будет девятиэтажным. Она рассчитана на 750 посещений в смену. В настоящее время на объекте подходят к концу отделочные работы, в здание завозят мебель и устанавливают оборудование.

Детская поликлиника разместится в восьмиэтажном строении и будет рассчитана на 150 посещений в смену. В настоящее время там ведутся отделочные работы.

Отметим, что жилой дом введут в эксплуатацию после устранения замечаний, полученных от комиссии Мосгосстройнадзора.

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