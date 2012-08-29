Сметы на строительство для Москвы сокращены на 5,9 млрд рублей

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Столичные власти снизили первоначальную стоимость строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 5,9 млрд рублей. По данным пресс-службы Мосгосэкспертизы, всего с 1 января по 22 августа 2012 года удалось сократить сметы на городское строительство на 24,7 млрд рублей.

За первое полугодие было выдано 194 положительных заключения по жилым домам и инженерным сетям, объектам метрополитена, дорогам, транспортным развязкам и переходам, объектам здравоохранения, школам, детским садам.

В материалах сайта Мосгосэкспертизы также отмечается, что на развитие территории Гребного канала и строительство железнодорожной эстакады Москва-сити было потрачено 5,8 млрд рублей, а на освоение площадок для строительства объектов столичного метрополитена - 1,26 млрд рублей.

Строительство транспортных развязок на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом и на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей обошлось в 10,3 млрд рублей, а стоимость реконструкции Щелковского, Дмитровского, Алтуфьевского и Можайского шоссе; Рязанского. Мичуринского и Ленинского проспектов, проспекта Вернадского, Мантулинской и Профсоюзной улицы составила 75,6 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что экспертиза строительных проектов позволила сэкономить 16,8 миллиардов рублей из бюджета Москвы.