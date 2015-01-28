Промзоны в шести округах столицы могут быть реорганизованы

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Производственно-коммунальные территории (ПКТ) шести округов столицы могут быть реорганизованы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Власти исследовали возможность развития промзон в Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном округах Москвы.

Изменения могу коснуться следующих промзон:

"Трикотажная" в СЗАО;

"Северное Очаково" и "Южное Очаково" в ЗАО;

"Южное Бутово" в ЮЗАО;

"Волгоградский проспект" в ЮВАО;

"Прожектор", "Карачарово" и "Калошино" в ВАО;

"Дегунино-Лихоборы" в САО.

Кроме того, в 2015 году продолжится развитие Тушинского аэродрома и ЗИЛа, завода "Серп и Молот", части территорий промзон "Соколиная гора" и "Южный порт", добавил руководитель департамента. Он напомнил, что в производственной зоне № 33 "Верхние Котлы" строят жилой комплекс "Вершинино" с объектами социальной и транспортной инфраструктуры.

Левкин отметил, что город не собирается останавливать производство, которое ведется на промзонах. "У нас нет идеи ликвидировать производства или вывести их за пределы Москвы. Есть желание преобразовывать то, что есть на этих территориях сейчас, в высокотехнологичные производства с высокодоходными рабочими местами, обеспечивающими занятость горожан", - сказал он.

"Москва в цифрах": Реконструкция промзон

Как добавил глава департамента, в прошлом году город утвердил восемь проектов планировки по развитию ПКТ. В границах этих промзон построили 90 новых объектов недвижимости общей площадью около двух миллионов квадратных метров.

Ранее M24.ru сообщало, что промзону "Калошино" застроят новыми предприятиями и жилыми комплексами. Также город модернизирует цеха расположенного здесь завода "Калибр".

Кроме того, к февралю 2016 года планируется завершить строительство городского технопарка "Нагатино - ЗИЛ" в западной части Нагатинской поймы. На его территории разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимаются разработкой инновационных проектов.

На территории бывшего завода "Серп и Молот" планируют построить 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из них более 1,2 миллиона квадратных метров - это жилье. Для разработки концепции застройки бывшей промзоны проводился архитектурный конкурс. На него подали 52 заявки от международных консорциумов из 15 стран мира. В декабре власти одобрили проект части планировки промзоны.

Помимо жилья здесь возведут гостиницу, общественно-деловой центр, офисы, детский сад на 1030 мест, школы на 2360 мест и поликлиники.

Отметим, производственные территории занимают 18,8 тысяч гектаров или около 17 процентов площади исторической части Москвы.