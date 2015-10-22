Реконструкция набережной у парка "Зарядье" начнется в ноябре

В Зарядье полностью завершен снос гостиницы "Россия", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, на месте будущего парка к настоящему моменту построены стены паркинга в подземной части и готов фундамент филармонии.

"Строители приступили к возведению стен паркинга на минус первом этаже. В ноябре начнутся работы по подготовке верхних надстроек над паркингом, где будут расположены тематические центры – "ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, предприятия общественного питания, магазин сувениров", – сказал Бочкарев.

Он также добавил, что в следующем месяце начнется благоустройство Москворецкой набережной. Там появится причал и пешеходный переход к Москве-реке. Работы на объекте ведутся в две смены, задействовано более 400 человек.

"Москва в деталях": Как строится парк "Зарядье"

Парк "Зарядье" станет музеем под открытым небом, где главным экспонатом будет сама Москва, а также русская природа. В парке воссоздадут климат и высадят растительность из четырех ландшафтных зон. Здесь будут представлены, степь, тайга, лес и болота.

Эти зоны будут террасами спускаться вниз по неровностям ландшафта. Специалисты создадут искусственный микроклимат в разных частях парка с помощью новых технологий – регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

"Задачей проекта является не только создание необычного ландшафтного парка с различными климатическими зонами, но и уникального архитектурного комплекса, который станет центром притяжения большого количества людей. Мы ожидаем, что его будут посещать от 12 до 15 миллионов человек в год", – добавил Бочкарев.

Напомним, концепция ландшафтного парка была сформирована по итогам международого архитектурного конкурса, в котором победил международный консорциум из представителей шести стран во главе с архитекторами Diller Scofidio+Renfro, ландшафтными архитекторами Hargreaves Associates и планировщиками Citymakers.

Работы по возведению парка планируется завершить в 2017 году.