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12 февраля, 19:06

На месте домостроительного комбината №3 построят жилые дома

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Фото: M24.ru/Михаил Сипко

На западе Москвы снесут домостроительный комбинат №3 (ДСК-3). На его месте возведут жилые дома и офисный центр, сообщается на сайте Москомстройинвеста.

Общая площадь новой застройки составит 571 тысячу квадратных метров. Из них 345 тысяч квадратных метров выделят под жилые дома. Также на участке построят паркинг для 6700 машин.

Как пояснили в пресс-службе Москомстройинвеста, производство ДСК-3 переведут в домостроительный комбинат №2 (ДСК-2). Все рабочие места на комбинате будут сохранены. При этом ДСК-2 планируют реконструировать.

Существующую в этом районе жилую застройку сохранят, благоустроят и озеленят, а школы и детские сады реконструируют, подчеркнули в Москомстройинвесте. Кроме того, здесь предполагается построить новые образовательные учреждения. В районе должны появиться 2 школы на 1575 мест и 3 детских сада на 695 мест.

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Напомним, ДСК-3 располагается по адресу: Боровское шоссе, владение 2. Согласие на перепланировку территории дала столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК). Проект перепланировки инвестор должен будет разработать за свой счет.

Ранее M24.ru сообщало, что промзона между Красноармейской улицей и проектируемыми проездами №422 и 1743 на востоке Москвы может превратиться в жилой квартал с объектами социальной инфрастуктуры и благоустроенной набережной.

Проект по реорганизации промзон ЗАО "Москожкомбинат" и ОАО "Лит-Фонон" был представлен жителям района Богородское 4 февраля на публичных слушаниях.

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