Экспертиза стройпроектов сэкономила бюджету миллиарды рублей

Экспертиза строительных проектов позволила сэкономить 16,8 миллиардов рублей из бюджета Москвы, информирует пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Специалисты провели корректировку проектной документации в части оптимизации объемно-планировочных и конструктивных решений. Так, общая стоимость строительства по объектам, финансируемым из бюджета города, уменьшена почти на 17 миллиардов рублей, что составляет 17 % от заявленной сметной стоимости.

«За первое полугодие 2012 года в Мосгосэкспертизу на рассмотрение поступило 585 проектов. По итогам экспертного рассмотрения заявленная стоимость строительства по объектам городского строительства снижена на 16,8 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, за период с 1 января по 30 июня было выдано 148 положительных заключений по городским объектам. Среди них – жилые дома, детские сады, школы, объекты здравоохранения, дороги и транспортные развязки на общую сметную стоимость более 101,2 миллиарда рублей.