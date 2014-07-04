С начала года в Москве стало на 15 долгостроев меньше

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За первое полугодие количество долгостроев в столице сократилось на 15 и составило 135 объектов, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.



Так, из перечня были исключены три объекта городского заказа. В частности, под благоустройство передали земельные участки "Проектируемый проезд на продолжении Совхозной улицы до улицы Заречной для парка "Кузьминки-Люблино" и "Перекладка газопровода в мкр. 8,9,10 Зеленограда – Старое Крюково".

Кроме того, специалисты постановили, что к концу года в ЗелАО завершится реконструкция моста через реку Сходню. На гараже-стоянке в Дегунино строительство уже завершилось, здание ввели в эксплуатацию.

Еще два объекта – жилой дом (САО, Коровинское шоссе, вл.7) и производственно-складская база (СЗАО, 2-я Лыковская, вл. 63) отнесли к объектам самовольного строительства. Сейчас инвесторы приводят документацию в порядок.

Отмечается, что был продлен срок строительства еще шести зданий. Среди них: реконструкция ДОУ на 120 мест со встроенным плавательным бассейном (располагается по адресу: Капельский пер., вл. 7а) и гостинично-деловой комплекс со встроенной районной поликлиникой и подземной автостоянкой (Б. Пионерская вл.1/17, стр. 1, 2, 3).



Сегодня на контроле оперативной группы Мосгосстройнадзора остаются 135 объектов. Среди долгостроев преобладают инвестиционные проекты, их насчитывается 90. А меньше всего в перечне долгостроев объектов, возводимых по городскому заказу, их всего лишь 9.