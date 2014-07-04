Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

04 июля 2014, 10:49

С начала года в Москве стало на 15 долгостроев меньше

строительство Мосгосстройнадзор долгострои ликвидация социальные объекты

Фото: mos.ru

За первое полугодие количество долгостроев в столице сократилось на 15 и составило 135 объектов, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Так, из перечня были исключены три объекта городского заказа. В частности, под благоустройство передали земельные участки "Проектируемый проезд на продолжении Совхозной улицы до улицы Заречной для парка "Кузьминки-Люблино" и "Перекладка газопровода в мкр. 8,9,10 Зеленограда – Старое Крюково".

Кроме того, специалисты постановили, что к концу года в ЗелАО завершится реконструкция моста через реку Сходню. На гараже-стоянке в Дегунино строительство уже завершилось, здание ввели в эксплуатацию.

Ссылки по теме

Еще два объекта – жилой дом (САО, Коровинское шоссе, вл.7) и производственно-складская база (СЗАО, 2-я Лыковская, вл. 63) отнесли к объектам самовольного строительства. Сейчас инвесторы приводят документацию в порядок.

Отмечается, что был продлен срок строительства еще шести зданий. Среди них: реконструкция ДОУ на 120 мест со встроенным плавательным бассейном (располагается по адресу: Капельский пер., вл. 7а) и гостинично-деловой комплекс со встроенной районной поликлиникой и подземной автостоянкой (Б. Пионерская вл.1/17, стр. 1, 2, 3).


Сегодня на контроле оперативной группы Мосгосстройнадзора остаются 135 объектов. Среди долгостроев преобладают инвестиционные проекты, их насчитывается 90. А меньше всего в перечне долгостроев объектов, возводимых по городскому заказу, их всего лишь 9.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать