На севере Москвы построят около 900 квартир для очередников

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К 2016 году в Северном и Западном округах столицы возведут новостройки для переселенцев из сносимых домов, очередников и многодетных семей, сообщает департамент строительства Москвы.

Предприятие "Управление гражданского строительства" объявило конкурс на проектирование и строительство под "ключ" жилых домов для нуждающихся граждан. Так, в Бескудниковском районе Северного округа на месте снесенных пятиэтажек построят многоэтажные дома на 886 квартир.

Помещения первого и второго этажей будут нежилыми, а прилегающую территорию новостроек благоустроят детскими площадками и площадками для отдыха. Также планируется проложить и новые инженерные коммуникации. Закончат строительство домов к 2016 году.

Помимо этого, в районе проспект Вернадского на месте снесенных жилых зданий будет построен новый дом по индивидуальному проекту. Общая площадь квартир составит 21 тысячу квадратных метров.

Напомним, что всего в этом году департамент строительства планирует ввести в эксплуатацию 58 жилых домов общей площадью более 600 тысяч квадратных метров.