Последние ветхие пятиэтажки на севере снесут до конца года

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Все старые пятиэтажки на севере Москвы хотят снести до конца года, сообщает пресс-служба департамента строительства. Также планируется демонтировать все "хрущевки" первого периода индустриального домостроения в Восточном и Юго-Восточном округах.

Всего в рамках программы по сносу ветхого жилья, принятой в 1999 году, в Северном округе планировалось снести 338 домов. На сегодняшний день план выполнен на 94 процента.

На западе столицы до конца года планируется снести 311 домов. На данный момент программа там выполнена на 73,3%. На юго-западе программа выполнена на 89%. Там до конца года хотят демонтировать 271 дом.

В Центральном, Южном и Зеленоградском административных округах снесены все запланированные дома.

Программа сноса пятиэтажек в Москве продолжится в 2015 году

Напомним, всего по программе в Москве планируется снести 1722 пятиэтажек. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

3 февраля строители приступят к сносу пятиэтажки на улице Инженерной на северо-востоке города, после чего останется снести 217 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Территорию на месте сноса благоустроят.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.