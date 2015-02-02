Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

02 февраля 2015, 17:20

Последние ветхие пятиэтажки на севере снесут до конца года

строительство проекты стройкомплекс Москвы хрущевки пятиэтажки снос жилья строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Все старые пятиэтажки на севере Москвы хотят снести до конца года, сообщает пресс-служба департамента строительства. Также планируется демонтировать все "хрущевки" первого периода индустриального домостроения в Восточном и Юго-Восточном округах.

Всего в рамках программы по сносу ветхого жилья, принятой в 1999 году, в Северном округе планировалось снести 338 домов. На сегодняшний день план выполнен на 94 процента.

На западе столицы до конца года планируется снести 311 домов. На данный момент программа там выполнена на 73,3%. На юго-западе программа выполнена на 89%. Там до конца года хотят демонтировать 271 дом.
В Центральном, Южном и Зеленоградском административных округах снесены все запланированные дома.

Программа сноса пятиэтажек в Москве продолжится в 2015 году

Напомним, всего по программе в Москве планируется снести 1722 пятиэтажек. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Ссылки по теме

3 февраля строители приступят к сносу пятиэтажки на улице Инженерной на северо-востоке города, после чего останется снести 217 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Территорию на месте сноса благоустроят.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.

Сайты по теме

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать