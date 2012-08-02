Благодаря спецполосам пассажиропоток в автобусах вырос на 15%

ИТАР-ТАСС

С января пассажиропоток в троллейбусах и автобусах, курсирующих по выделенным полосам в столице, вырос на 15%. Но оценить эффективность создания этих полос можно будет лишь в конце года, сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день пассажиропоток на выделенных полосах вырос на 15%", - заявил замруководителя московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Кирилл Бесценко.

Помимо этого, городские власти уделяют большое внимание запуску экспресс-маршрутов, которых в настоящий момент четыре, сообщил чиновник. В дальнейшем их количество планируется увеличить.

По словам Бесценко, интервал движения транспорта по выделенным полосам должен составлять около двух-трех минут. Всего в ближайшие три года в столице откроют более 300 километров выделенных полос.