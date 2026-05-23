Фитнес-эксперт Каневский объяснил, как не потерять результат от тренировок в отпуске

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как организовать тренировки в отпуске, чтобы не потерять набранный за период подготовки к пляжному сезону результат.



Бывает так, что отпуск может навредить здоровью, особенно в ситуации, когда человек выбирает систему "все включено". Что, в свою очередь, часто приводит к перееданию, а также активному употреблению вредных блюд и напитков, в том числе, алкогольных.

С такой "диетой" можно не просто набрать лишние килограммы: данный режим крайне нежелателен для тех людей, кто специально тренировался подготавливаясь к пляжному сезону.

Поэтому возникает вполне логичный вопрос: как организовать отдых, чтобы не потерять форму, при этом можно было себя побаловать вредной едой? Давайте разбираться.

Для начало важно понять, что в ситуации, когда вы набрали определенную форму, то есть вошли в тренировочный ритм, этот самый ритм нужно сохранить даже в отпуске. Почему? Потому что без регулярных нагрузок организм начинает избавляться от наработанных результатов: снижается процент мышечной массы и силы, выносливость, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы, гибкость и растяжка.

Это происходит по принципу обратимости: что не используется – то пропадает. То есть, совершенно очевидно, что даже в отпуске заниматься нужно так же регулярно, как и в городе.

Поэтому перед покупкой тура обязательно внимательно изучите отель либо территорию курорта: есть ли там условия для ваших тренировок?

Особенно это актуально для людей, которые отдают предпочтение тренировкам в тренажерном зале. В редком отеле можно встретить хороший выбор силового оборудования, а это значит, нужно заранее понимать, получится ли организовать привычный режим тренировок или нет.

При этом, если такой возможности действительно нет, это не повод отказываться от выбранного вами курорта.

Важным методическим приемом в любом тренировочном процессе является смена нагрузки.

Если вы привыкли работать с большим отягощением в режиме до 12 повторений, то отпуск – идеальный период, когда можно перейти в режим памповых, или многоповторных тренировок. Такой режим даст новый стресс для ваших мышц, а значит скажется на улучшение результата от занятий в целом. В отпуске именно пампинг позволяет сжигать больше калорий, что при активном их употреблении очень актуально. То есть, вы буквально будете "отрабатывать" обильные приемы пищи.

Сами тренировки лучше проводить в дневное время – когда на улице максимально жарко, однако находиться при этом в помещении с кондиционированием. Таким образом, вы не потеряете драгоценные часы отдыха на просмотры социальных сетей в номере – вы будете заниматься действительно полезным делом.



Возвращаясь к выбору отеля с фитнес-клубом, то в ситуации, когда необходимого для вас оборудования вообще нет, можно использовать петли trx – давно зарекомендовавший себя вид снаряда, и заниматься с ним можно в любой точке мира. Главное, чтобы было, на что его закрепить: перекладина, дверной проем или даже дерево.

Ну а как быть тем, кто в отпуске хочет отдохнуть не только от работы, но и регулярных тренировок? Здесь важно осознать, что полное отсутствие занятий, как я упоминал выше, скажется не только на потере набранного результата, но и, вполне вероятно, повысит риски увеличения жировой массы тела.

Значит, нужно компенсировать дефицит тренировок и профицит калорий любым другим видом активности: длительные пешие прогулки, плавание в море или бассейне, участие в вечерних программах отеля, а также разных мастер-классах, особенно, связанных с движением (например, танцами).

Другими словами, полноценный отдых не означает, что нужно нанести вред здоровью. Более того, под отдыхом мы всегда подразумевает смену деятельности и новые впечатления, именно поэтому, всегда актуально сходить на экскурсию, взять велосипед в аренду и прокатиться вдоль моря, сходить на аквааэробику, поиграть в теннис или заняться серфингом, либо дайвингом.