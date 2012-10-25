Форма поиска по сайту

25 октября 2012, 17:00

Культура

В столице выступят кукольные театры из десяти стран

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве со 2 по 8 ноября пройдет Московский международный фестиваль театров кукол. В столице выступят труппы из Нидерландов, Ирана, Испании, Швеции, Эстонии, Польши, Словении, Чехии, Японии и Белоруссии, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

Российский и иностранные театры покажут все многообразие техник, которые используются в кукольных спектаклях. Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах: профессионалы научат взрослых и детей различным приемам, чтобы устраивать представления самостоятельно.

В программе фестиваля: спектакли для детей младше двух лет, для семейного просмотра и строго для взрослой аудитории, а также специальная программа экспериментальных постановок, созданных в нетрадиционных техниках театра кукол.

