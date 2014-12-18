Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

18 декабря 2014, 08:55

В квартире на востоке Москвы произошел хлопок газа

спасатели газ хлопки чп

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Утром 18 декабря в квартире на востоке Москвы произошел хлопок бытового газа, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в доме №88 по Первомайской улице. Пострадавших нет, пожара после хлопка не произошло, спасатели на место не выезжали. Хозяйку квартиры осматривают врачи скорой помощи.

Напомним, 16 ноября из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека были госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил глава организационно-методического обеспечения страховой деятельности ГКУ "Центр жилищного страхования" Алексей Багдасаров.

По факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать