В квартире на востоке Москвы произошел хлопок газа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Утром 18 декабря в квартире на востоке Москвы произошел хлопок бытового газа, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в доме №88 по Первомайской улице. Пострадавших нет, пожара после хлопка не произошло, спасатели на место не выезжали. Хозяйку квартиры осматривают врачи скорой помощи.

Напомним, 16 ноября из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека были госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил глава организационно-методического обеспечения страховой деятельности ГКУ "Центр жилищного страхования" Алексей Багдасаров.

По факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.