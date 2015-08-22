В Подмосковье появились больные бешенством ежи

В Подмосковье участились случаи бешенства у ежей

В Московской области участились случаи бешенства у ежей. Специалисты также утверждают, что подмосковные леса, которые многие горожане считают безопасными, на самом деле таят в себе немало угроз для человека, сообщает телеканал "Москва 24".

Медведи в них не водятся, но опасность могут представлять не только хищники. Например, этим летом в Подмосковье участились случаи бешенства у ежей. Очевидцы сняли одно из таких опасных животных на видео.

"Бешенство - это одно из немногих заболеваний, которое гарантированно ведет к летальному исходу. Болеют бешенством все млекопитающие. Но шанс, что еж укусит и заразит человека, очень мал, потому что это небольшое животное, и если его укусил переносчик болезни, например, лиса или волк, оно обычно погибает", - рассказал вирусолог ФГБНУ ВИЭВ им. Коваленко Алексей Гулюкин.

Определить бешеное животное можно по ряду признаков: оно агрессивно, боится воды, неадекватно реагирует на свет, также у него во рту видна обильная пена. Специалисты рекомендуют по возможности держаться подальше от больных зверей, а в случае укуса немедленно обращаться к врачу.