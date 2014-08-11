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Свежая пресса

11 августа 2014, 10:16

Производитель смартфонов Yota Devices переедет в Канаду

смартфоны Канада штаб-квартиры свежая пресса Yota Devices

Фото: yotadevices.com

Российский производитель электроники Yota Devices может перевести свою штаб-квартиру из Москвы в канадский Ватерлоо или Торонто, пишет Financial Post.

Руководство также рассматривало переезд в США, но Канада была выбрана из-за финансовых льгот и из-за снижения расходов. При этом в Yota заверяют, что переезд не связан с ситуацией в России и конфликтом на Украине.

Издание отмечает, что глава компании Влад Мартынов эмигрировал в Канаду в 2000 году, там проживают и другие руководители. Кроме того, около 70% сотрудников также работают за рубежом.

К работе в Yota Devices также планируется привлечь инженеров, сокращенных из BlackBerry, при этом в фирме уже трудятся бывшие работники компании. Также в штате есть несколько разработчиков из Nokia.

Напомним, в декабре 2013 года стартовали продажи российского смартфона с двумя экранами YotaPhone 1. Гаджет примечателен тем, что оснащен двумя экранами – цветным и монохромным. Последний расположен на задней панели устройства.

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