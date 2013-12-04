Стартовали продажи российского смартфона с двумя экранами

Фото: YotaPhone.com

Российская компания Yota Devices объявила о начале продаж смартфона YotaPhone. Этот гаджет примечателен тем, что оснащен двумя экранами – цветным и монохромным. Последний расположен на задней панели устройства. Пока приобрести смартфон могут только россияне, но до конца года он поступит в продажу и в европейских странах – Австрии, Германии, Испании, Франции.

Черно-белый экран не является сенсорным, но оснащен специальной сенсорной панелью, с помощью которой им можно управлять. Этот экран включен постоянно, но энергии, являясь монохромным, расходует мало. Как утверждают разработчики YotaPhone, гаджет может принимать звонки даже в тот момент, когда заряд батареи заканчивается.

На монохромном экране можно просматривать карты и новости из социальных сетей, читать книги и смс-сообщения. Кроме того, пользователю удастся установить на него напоминания или обои, которые позволят персонализировать заднюю панель устройства.

Весит смартфон всего 146 граммов, а его толщина составляет 9,99 миллиметров. Выпускается гаджет в белом и черном цветовых вариантах. YotaPhone работает на платформе Android и оснащен двумя камерами – на 1 и 13 мегапикселей.

Приобрести российский смартфон, обладающий сразу двумя экранами, можно в онлайн-магазине YotaPhone. Стоит устройство 19990 рублей (или 499 евро). В середине декабря инновационный смартфон появится также на прилавках некоторых российских и зарубежных сотовых магазинов.