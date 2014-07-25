Двоим сотрудникам метро предъявили обвинение по делу о ЧП в подземке

Подозреваемым в аварии на "синей" ветке метро предъявили обвинение

Следователи столичного управления СК предъявили обвинение двоим сотрудникам метро, фигурировавшим в деле об аварии на Арбатско-Покровской линии - мастеру службы путей подземки Валерию Башкатову и его помощнику Юрию Гордову, сообщает пресс-служба ведомства.

Им вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшие смерть двух и более лиц. По версии следствия, старший дорожный мастер службы пути вместе с помощником неправильно установили стрелочный перевод на перегоне станций "Парк Победы" – "Славянский бульвар", что привело к аварии с 23 погибшими.

Также в ближайшее время будет предъявлено обвинение еще двоим подозреваемым - директору по производству компании-субподрядчика и замначальника дистанции капремонта службы пути метро. Все четверо фигурантов дела сейчас находятся под стражей.

В настоящее время проводится комплекс экспертиз, которые установят причины аварии и помогут определить весь круг подозреваемых.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.



Основная причина крушения поезда на "синей" ветке

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время под стражей находятся четверо подозреваемых: помимо Башкатова и Гордова это директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.