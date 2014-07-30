Фигурантке дела "Оборонсервиса" вызвали скорую в суд

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Одной из фигуранток дела "Оборонсервиса" - Ирине Егоровой — понадобился врач. Скорую помощь женщине вызвали прямиком в Пресненский суд Москвы, передает МИА "Россия сегодня".

В ходе судебного заседания у Егоровой настолько ухудшилось самочувствие, что она легла на скамью, после чего и было принято решение вызывать врача. Из-за инцидента суд объявил перерыв в процессе до 4 августа.

Главная фигурантка дела Евгения Васильева в ответ на происшествие воскликнула: "Это потому что уже два года мучают невинных людей!". Ранее женщина неоднократно высказывала критику относительно необоснованного, с ее точки зрения, уголовного преследования по делу "Оборонсервиса".

Например, на одном из заседаний Васильева прочитала фрагмент своего стихотворения под названием "Клетка". Произведение было посвящено печальной истории запертой в клетке птицы.

Ранее M24.ru сообщало, что экс-чиновница Минобороны даже получила замечание за чрезмерное веселье на процессе. Дело Васильевой в Пресненском суде столицы ведет судья Татьяна Васюченко. Смех подсудимой вызвала работа гособвинителя. Прокурор часто путал тома дела и страницы, которые нужно озвучить, и называл те, которые только что изучили.

Васильева с ноября 2012 года находится под домашним арестом. Ранее суд продлил срок ареста до 23 декабря.

По версии следствия, Евгения Васильева, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 млрд рублей.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 млн рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 млн рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 млн рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 млн рублей.