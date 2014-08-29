В действиях врачей аэропорта Шереметьево нарушений не нашли

Росздравнадзор не выявил нарушений в работе медпункта в Шереметьеве

Оснащение медпункта в аэропорту Шереметьево полностью соответствует требованиям Минтранса России. К такому выводу пришли сотрудники Росздравнадзора, прокуратуры и Росавиации во время проверки по факту смерти пассажира рейса Барселона-Челябинск Артема Чечикова, сообщает в пятницу, 29 августа, пресс-служба аэропорта.

"Здравпункт терминала "С" и его оснащение соответствуют всем требованиям, санитарная машина и медицинские изделия находятся в исправном состоянии. Замечаний, дополнений, возражений со стороны проверяющих органов не имеется", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа 24-летний россиянин Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него произошел инфаркт. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался. Как сообщила вдова Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

По факту гибели мужчины возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта Шереметьево был отстранен от работы на время служебного расследования.

В ходе расследования выяснилось, что "скорая помощь" ехала к Чечикову около 40 минут, хотя уже на момент вызова он находился в состоянии клинической смерти.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит оказание медицинских услуг в аэропортах и на вокзалах. Особое внимание прокуроры обратят на наличие у врачей образования. Кроме того, они выяснят, оснащены ли пункты медицинской помощи достаточным количеством лекарственных препаратов, инвентарем и санитарным транспортом. По результатам проверок будут приняты меры.

Первый замглавы департамента здравоохранения Алексей Хрипун считает, что виной опоздания "скорой" в Шереметьево стала дорожная ситуация.

"В 5.31 поступил вызов на московскую станцию скорой медицинской помощи. В это время есть особенности движения: фуры, покидая МКАД, сворачивают на Ленинградское шоссе и проехать там достаточно трудно", - приводит его слова телеканал "Москва 24".

Добавим, что в пятницу стало известно об еще одном трагическом случае. В московском аэропорту Домодедово скончался пассажир рейса Франкфурт-Самара, которому стало плохо на борту. Самолет вынужденно совершил посадку в Домодедово, но мужчину спасти не смогли.

Самолет вылетел обратно в Германию в 5.03. По имеющимся данным, скончался 64-летний россиянин, который возвращался из Германии, где ему провели операцию.