Минздрав опроверг слухи о сокращении расходов на медобслуживание

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Минздрав России опроверг слухи об уменьшении расходов на обязательное медицинское страхование, сообщил M24.ru пресс-секретарь ведомства Олег Салагай. По его словам, подушевые нормативы финансирования базовой программы ОМС повышаются в 2015 году на 18,7 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Обязательное медицинское страхование покрывает расходы на медицинскую помощь и распространяется на всех россиян. Получить медпомощь в базовом объеме за счет средств Фонда ОМС можно в любом регионе России. Федеральное правительство ежегодно утверждает базовую программу ОМС, в которой перечислено, какая медпомощь, при каких условиях и в каком минимальном объеме покрывается страховкой.

В ряде СМИ и блогов в начале года стала обсуждаться сбалансированность бюджета ОМС и появились сообщения о том, что его расходы в 2015 году существенно уменьшаются.

Салагай заявил, что подушевые нормативы финансирования базовой программы ОМС значительно увеличиваются: в 2015 году на 18,7 процентов (до 8,26 тысячи рублей), в 2016 году - на 5,6 процентов (до 8,73 тысячи), в 2017 году - на 12 процентов (до 9,7 тысячи).

Представитель Минздрава добавил, что предусмотрено увеличение нормативов по объему и стоимости профилактической медпомощи, развитие неотложной помощи на базе поликлиник, совершенствование взаимодействия поликлиник со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

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"Скорая медицинская помощь с 2015 года будет осуществляться полностью за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС по нормативу 1710,1 рублей за один вызов, что на 202,7 рублей или на 13,5 процентов превышает уровень 2014 года", - уточнил Салагай.

"Стоимость одного случая госпитализации в 2015 году составит 22 233,1 рубля, что выше 2014 года на 16 процентов. Увеличится стоимость пациенто-дня в условиях дневного стационара на 6,4 процента по сравнению с 2014 годом, что позволит обеспечить оказание специализированной медицинской помощи, ранее оказываемой в стационарных условиях", - подчеркнул он.

Олег Салагай напомнил, что с 2015 года в систему обязательного медицинского страхования полноценно войдет высокотехнологичная медицинская помощь.

"На ее оплату в 2015 году, кроме средств в рамках базовой программы ОМС, будет направлено дополнительно 82,1 миллиарда рублей - рост по сравнению в предыдущим годом на 60 процентов (51,3 миллиарда рублей), в 2016 году - 99,5 миллиардов рублей (рост на 21,2 процента), в 2017 году - 103,5 миллиарда рублей (рост на 4 процента)", - сказал пресс-секретарь Минздрава России.

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По словам Салагая, эти средства обеспечат расходы медицинских организаций по оказанию высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, и позволят к 2017 году увеличить ее объемы в 1,5 раза к уровню 2013 года, согласно президентскому поручению.

"Общий объем доходов бюджета Фонда ОМС утвержден на 2015 год в сумме 1 632,3 миллиарда рублей, на 2016 год - 1 706,5 миллиарда рублей, на 2017 год - 1 804,1 миллиарда рублей. Только за 2015 год по сравнению с 2014 годом доходы возрастут на 392,2 миллиарда рублей, или на 32 процента, а в плановый период еще на 172 миллиардов рублей (на 11 процентов)", - добавил он.

На предстоящие три года обеспечена сбалансированность бюджета фонда. "С 2013 года за счет субвенций территориальные программы ОМС в рамках базовой программы ОМС впервые сбалансированы на всей территории нашей страны. Рост субвенции в 2015 году по сравнению с 2014 годом составит 240 миллиардов рублей или 20,4 процентов, а ее размер достигнет 1 414,2 миллиарда рублей. На 2016 год субвенция утверждена в размере 1 494,0 миллиарда рублей (на 6 процентов больше предыдущего года), в 2017 году - 1 667,6 миллиарда рублей (на 12 процентов больше)", - пояснил Салагай.

За счет ощутимого роста субвенций все регионы России получают полноценную возможность обеспечить расходы ОМС, подытожил представитель Минздрава.