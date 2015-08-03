Эльдар Рязанов экстренно госпитализирован

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Знаменитого российского режиссера Эльдара Рязанова экстренно госпитализировали в центр им. Бакулева. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как отмечается, 87-летний комедиограф проводил выходные в своем дома в Ватутинках, когда почувствовал недомогание. Родные вызвали медиков. Врачи диагностировали инфаркт и отек легких. Реанимационная бригада доставила Рязанова в кардиоцентр им. Бакулева. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Как отмечает сайт газеты, сейчас режиссер находится в отделении хирургического лечения интерактивной патологии, что подтвердили в самой клинике.

При этом внук Рязанова подтвердил, что тот находится в больнице, но состояние его здоровья не внушает опасений.

В ноябре прошлого года Рязанов проходил лечение в НИИ имени Бурденко. Как сообщал тогда ряд СМИ, Рязанов попал в клинику с инфарктом.

На счету Эльдара Рязанова более 20 фильмов. Самые известные из них – "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром".