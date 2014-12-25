Власти отменяют каждый пятый штраф за неоплаченную парковку

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Москвичи обжалуют каждый пятый выписанный штраф за неоплаченную парковку. Об этом M24.ru рассказали в ГКУ "Администратор московского паковочного пространства" (АМПП). При этом власти всегда готовы отменить штраф, который был выписан по ошибке.

По данным АМПП, за месяц с середины ноября еженедельно москвичи обжаловали от 20 до 30% постановлений о штрафах. К примеру, с 8 по 14 декабря выписано порядка 4 тысяч постановлений, из них порядка 1,3 было обжаловано и отменено. В первую неделю декабря выписали 5,5 тысяч постановлений, из них обжаловали 1,2 тысячи. Напомним, штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тысячи рублей.

По словам собеседника M24.ru, "парконы" "ошибаются" чаще всего из-за нечеткого определения адреса машины спутниками GPS, а также из-за задержки внесения в базу АМПП резидентского разрешения. Третья ошибка - проблемы с настройкой времени в самом "парконе". Данные о том, что гражданин оплатил парковку, не приходят вовремя. В АМПП заявили, что будут прикладывать все усилия, чтобы уменьшать количество ошибочно выписываемых штрафов.

Обжаловать штраф за неоплаченную парковку можно в течение 10 дней. Для этого надо написать обращение на бланке, который можно скачать на портале parking.mos.ru в разделе "Штрафы". К жалобе надо приложить копию постановления о штрафе. Подать жалобу можно с помощью электронной почты zhaloba@mskampp.ru, а также по бумажной почте на адрес АМПП или лично приехать в офис по адресу ул. Скаковая, дом 19,2 подъезд. Обжаловать штраф за неоплаченную парковку можно в течение 10 дней. Для этого надо написать обращение на бланке, который можно скачать на портале parking.mos.ru в разделе "Штрафы". К жалобе надо приложить копию постановления о штрафе. Подать жалобу можно с помощью электронной почты zhaloba@mskampp.ru, а также по бумажной почте на адрес АМПП или лично приехать в офис по адресу ул. Скаковая, дом 19,2 подъезд. Напомним, в 2015 году в столичном управлении службы судебных приставов появятся специальные отделы, которые будут заниматься исключительно транспортными штрафами: за неоплаченную и неправильную парковку, неоплаченный проезд в общественном транспорте и несогласованные пассажирские перевозки.





Аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский считает, что власти должны проанализировать, по каким улицам чаще всего обжалуют штрафы. "Надо выпустить туда пеших инспекторов, чтобы они проанализировали ситуацию. Конечно, при более точечной работе инспекторов погрешность меньше: сотрудники могут оценить каждый миллиметр. Однако у "парконов" есть свои плюсы, они могут быстрее охватить большую площадь. В целом несколько процентов ошибочных постановлений будет всегда. Нужно работать над совершенствованием парковочной системы, мы находимся только в начале пути", - сказал Полянский.

По словам Полянского, система геолокации нуждается в доработке для более четкого определения границ действия знака.

Как обжаловать штраф за парковку



Напомним, 25 декабря зона платной парковки расширяется еще почти на 500 улиц за Садовым кольцом и частично за ТТК.

Марина Курганская, София Сарджвеладзе